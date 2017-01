Careless Whisper bis Faith George Michael - Das waren seine größten Hits

Am Christtag George Michael mit 53 Jahren gestorben

Hunderte Fans drängten in den Tropicana Beach Club in Soho um an der Party teilzunehmen. Eine Live-Band spielte sich durch die Hits von Wham! und George Michael. Das Lokal, in dem die Sause stattfand, wurde nach dem Wham!-Song "Club Tropicana" benannt.Anthony Knight, der Manager des Clubs war überwältigt von der Anzahl der Gäste. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: "Wir hatten die Party ursprünglich für Donnerstag geplant. Für 50 bis 100 Personen. Doch wir erhielten tausende von Nachrichten und Anrufen von Fans, die uns baten, das Event am Wochenende zu veranstalten, damit sie anreisen konnten".So konnten Leute aus Griechenland, Italien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und auch Österreich an der Tribute-Nacht teilnehmen.