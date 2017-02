Sechste Operation Hugh Jackman: Der Hautkrebs ist zurück

Laut des Feuerwehr-Teams und anwesenden Zeugen war Jackman eine von rund 150 Personen, die sich am Brooklyn Navy Yard befanden, als das inszenierte Feuer außer Kontrolle geriet. Fünf pensionierte Feuerwehrleute, die am Set anwesend waren, bekämpften die Flammen. Die Männer dockten Schläuche an nahe gelegenen Hydranten an und begannen mit den Löscharbeiten, während sich die Feuerwehr selbst noch auf dem Weg zur Unglücksstelle befand.Ein anonymer Zeuge erzählte der "New York Post": "Das Feuer war enorm. Sie hatten viel zu viel Brandbeschleuniger verwendet und das ganze Gebäude brannte ab." Die Behörden haben mittlerweile bestätigt, dass niemand in den Flammen verletzt wurde. Bisher war noch nicht bekannt, ob sich Jackmans Filmkollege Zac Efron auch am Set befand. Ein Sprecher des Schauspielers verlautbarte aber, dass es Efron gut gehe."The Greatest Showman" ist eine musikalische Filmbiografie über den Zirkuspionier P.T. Barnum. Neben Hugh Jackman und Zac Efron sind unter anderem auch Rebecca Ferguson und Michelle Williams in dem Film zu sehen.