Macher ziehen Konsequenzen Nach Tierquälerei-Vorwurf: Premiere von "Bailey" abgesagt

Schon zum zweiten Mal leiht er einer Figur in einem Film seine Stimme und arbeitet in "Bailey - Ein Freund für's Leben" wieder einmal als Synchronsprecher mit. Doch in dem Streifen, in dem er einem Hund seine Stimme leiht, geht es eben auch um den Tod.Angesprochen auf die Frage, ob er selbst Angst vor dem Tod habe, sagte der Münchner: "Ich hab witziger Weise schon immer gut damit leben können und mir als Kind schon die Frage gestellt, wie es wäre, wenn ich jetzt sterben müsste. Und ja, das wäre okay".