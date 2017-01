Nach Rede von Meryl Streep Donald Trump holt zum Gegenschlag aus

Bei einer Premiere in London wurde George Clooney von "Us Weekly" gefragt, was er den über den Schlagabtausch zwischen Meryl Streep und Donald Trump denke. "Ich habe das auch immer über Meryl Streep gesagt: Sie ist eine der, wenn nicht gar DIE am meist überschätztesten Schauspielerin aller Zeiten. Sie und ich haben zusammen gearbeitet und in "Fantastic Mr. Fox" Mann und Frau gespielt. Sogar als weiblicher Fuchs war sie überschätzt", gesteht der Schauspieler süffisant.Dass sich Trump auf solchen Streit überhaupt einlässt, kann der Actor nicht wirklich verstehen: "Aber mal ernsthaft: Sollten Sie nicht unser Land regieren? Ich habe nicht für ihn gestimmt, ich unterstütze ihn nicht und ich denke nicht, dass er die richtige Wahl ist. Wir müssen jetzt hoffen, dass er nicht alles zerstört."George Clooney kann allerdings gut nachvollziehen, warum sich Meryl Streep ausgerechnet die Golden Globes für ihre politische Wutrede ausgesucht. Es sei schließlich ihr Recht, so wie es auch das Recht aller anderen sei.