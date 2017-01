George Michael: "Er war beim Sex immer auf Drogen"

Warum starb er so früh? George Michael: Wilde Gerüchte um Heroinsucht

EXCLUSIVE: George Michael's escort ex-lover "delivered sex drugs to singer for nine years" https://t.co/YgT3MbCmJI pic.twitter.com/vA1BSIImpK — The Sun (@TheSun) 22. Januar 2017

Weitere Ermittlungen George Michael: Polizei fahndet nach Unbekannten

Fadi Fawaz George Michaels Ex soll Pornos gedreht haben

Ärzte im AKH konsultiert George Michael war einen Monat vor seinem Tod in Wien

Tribut für den Superstar Fans feierten große Party zu Ehren von George Michael

Weitere Tests folgen George Michael: Obduktionsbericht unschlüssig

Prominente Todesfälle Diese Stars nahmen 2016 Abschied

Es scheint neue Erkenntnisse zu George Michaels Tod zu geben. Das toxikologische Gutachten steht zwar noch aus, doch Paul Stag (48), ein Ex-Lover des verstorbenen Popstars George Michael , will laut "The Sun" wissen, woran Michael gestorben ist."George war verrückt nach GHB - er liebte es. Er hat am Abend vor seinem Tod hundertprozentig Drogen genommen", sagt er der britischen Zeitung. Sie hätten mehrere hundert Mal Sex zusammen gehabt, behauptet Michael Stag weiter. Und immer sei George Michael dabei auf Drogen gewesen.Der Lover zeigt "The Sun" SMS-Nachrichten vom Popstar, in denen er bei ihm Drogen bestellt. Für GHB habe er das Codewort "Champagne" benutzt. Die beiden hatten sich im Jahr 2004 kennengelernt und waren bis 2013 zusammen. George Michaels Drogensucht soll einer der Gründe für die Trennung gewesen sein.