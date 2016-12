Angst um seine Stimme George Michael wollte nie wieder auftreten

Ein Insider berichtete dem "Daily Mirror": "Seinen Lungen haben sich nie wieder richtig erholt. Das kann nach einem ernsthaften Fall von Lungenentzündung, wie George sie hatte, vorkommen. Manchmal bleibt die Lunge vernarbt oder beschädigt, was zu einer Funktionsstörung führen kann. Ein Teil der Lunge funktioniert nicht mehr richtig. Das kann dazu führen, dass du keine Luft mehr bekommst, weil die Lungen eine geringere Kapazität als zuvor haben."Damals musste der Star einige Wochen in einem Krankenhaus in Österreich verbringen, nachdem die Ärzte eine Tracheotomie durchgeführt hatten, damit die Atemwege des Künstlers offen blieben.Michael äußerste sich vor zwei Jahren im Gespräch mit der Zeitung "Ham & High" folgendermaßen zu dem Vorfall: "Ja, es hat mich fast getötet. Auf einer unterbewussten Ebene war es sehr angsteinflößend und ich werde mich wohl nie wieder so sicher fühlen. Aber oh mein Gott, ich war einfach so dankbar, lebendig herauszukommen und ich war sehr froh, wieder nach Hause nach London zu kommen."