Der Termin für George Michaels Begräbnis musste mehrmals verschoben werden, da der Gerichtsmediziner die Leiche noch nicht freigegeben hat. Bei dem Termin in März will die Familie des Sängers jedoch einen ganz wichtigen Menschen in seinem Leben nicht dabei haben: Seinen Freund Fadi Fawaz."Die Familie hasst ihn", erzählt der Cousin von George Michael, Andros Georgiou, der britischen Zeitung "The Sun". "Er ist nicht zum Begräbnis eingeladen. Er ist nicht willkommen, wehe, er taucht auf."Fadi war derjenige, der George Michael nach einem Herzanfall am 25. Dezember tot aufgefunden hat. Sie waren seit 2009 ein Paar.Das Begräbnis soll unterdessen schon ganz genau geplant sein: George Michael wird seinen schwarzen Lieblingsanzug tragen, darunter ein T-Shirt seiner "Symphonica"-Tour, keine Krawatte. Auch eine goldene Cartier-Uhr und ein Ring, in den sein Spitzname "Yog" eingraviert ist, gehört zu seinem letzte Outfit.Dass seine guten Freunde Elton John und Boy George zum Begräbnis kommen, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Die Familie plant eine kleine private Feier mit weniger als 50 Personen.