Posthume Ehre für David Bowie Grammys 2017: Adele räumte mit "Hello" alles ab

Joy Villa (Foto: AP)

Grammys 2017: Die besten Bilder Metallica heizten bei den Grammys mit Lady Gaga ein

Zu der Fraktion der eher freizügigen Stars gehörte in diesem Jahr. Sie trug bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich, den sie gemeinsam mit Metallica absolvierte, ein atemberaubendes Kleid, dass zwar Hals, Schulten und Oberarme bedeckte, dafür aber von der Brust abwärts bis hinunter zum Bauchnabel alles zeigte.Ähnlich gewagt stolzierte Sängerin Halsey über den Red Carpet. Unter einem blauen Schlabber-Anzug, der an einen Seidenpyjama erinnerte, trug sie gar nichts.zeigte ihre tolle Figur in einem kurzen Silberkleid samt passender Tasche und Schuhe.undpräsentierten sich in tollen Roben absolut Divenhaft.Für den größten Aufreger sorgte das Kleid von Singer-Songwriterin Joy Villa. Auf ihrem rot-weiß-blauen Kleid stand in großen Lettern der Trump-Slogan "Make America Great Again". MTV verlieh der Künstlerin dafür den Titel "Schlechtestes Kleid 2017".