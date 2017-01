26 Jahre Unterschied H.P. Baxxter spricht über seine neue junge Liebe

Bereits neue Liebe? H.P. Baxxter wieder Single

Happy Weekend!?? #happysunday #justarrived #enjoy #sun #recharging #peace @dior Ein von Lysann Geller (@lysanngeller) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 0:42 Uhr

??? #blueocean #bluesky #picoftheday #enjoy ? Ein von Lysann Geller (@lysanngeller) gepostetes Foto am 16. Jan 2017 um 4:19 Uhr

??#enjoy #sunisshining?#swimming #energy #allday #happy #picoftheday #peace @dior Ein von Lysann Geller (@lysanngeller) gepostetes Foto am 17. Jan 2017 um 7:28 Uhr

In einer Hängematte liegend schickt der 52-Jährige Urlaubsgrüße an seine Fans und kommentierte den relaxten Schnappschuss: "Zeit zum Ausruhen."Das Foto erinnert an den Urlaub im letzten Jahr, denn Hans Peter Geerdes alias H.P. Baxxter mit seiner Ex-Freundin, der blutjungen Russin Liza Leven (20) machte. Kurz danach war die Beziehung der beiden allerdings beendet.Heuer genießt der Sänger mit seiner neuen Freundin Model Lysann Geller eine kleine Auszeit an fernen Stränden. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Beziehung länger anhält.