Er berichtete: "Ich will nicht, dass Hayley weggeht. Ich will sie festhalten, weil sie die eine ist, die ich wirklich liebe. Als ich sie gefragt habe, ob sie mich heiraten will, kam es von Herzen. Es war kein Ultimatum". Dies sei mit seinen zwei Verflossenen komplett anders gewesen: "Bei meinen anderen Ehen war es eher so: Du musst jetzt heiraten, oder es gab ein Ultimatum. Hier will ich es wirklich tun".Weiter schlüsselt der Star folgende Gründe auf, warum die Beziehung so gut funktionieren würde: "Jemanden zu haben, der mich unterstützt und nicht in der Industrie arbeitet, der mir die Wahrheit sagt - denn sie sagt mir die Wahrheit". Das sei bei ganz vielen Leuten in Hollywood anders: "Und genau das bringt dir Ärger ein".Ein weiterer Seitenhieb gegen seine Ex-Frauen? Schließlich verdienen sowohl Hickland als auch Bach ihren Lebensunterhalt als Schauspielerinnen. Mit Bach hat der Amerikaner die Töchter Taylor (26) und Hayley (24).