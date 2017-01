Heidi Klum besucht das Event "Harper's Bazaar Celebrates 150 Most Fashionable Women" am 27. Jänner 2017 in Los Angeles. (Foto: imago stock & people)

Heidi Klum besucht das Event "Harper's Bazaar Celebrates 150 Most Fashionable Women" am 27. Jänner 2017 in Los Angeles. (Foto: imago stock&people (imago stock&people))

Identität von Freund gelüftet Heidi Klum: Neuer Lover oder alter Kumpel?

Zoff wegen GNTM Prinz Frédéric von Anhalt legt sich mit Heidi Klum an

Als "Harper's Bazaar" am 27. Jänner die "150 Most Fashionale Women" feierte, durfte Heidi Klum natürlich nicht fehlen. Zwischen ihren spärlich bedeckten Brüsten baumelte dabei ein vielsagender Anhänger. Es handelte sich um eine Hälfte eines geteilten Herzens, mit den Buchstaben-Kombinationen "VI" und "HE" darauf. Die zweite Hälfte ("TO" und "DI") trägt wohl Vito Schnabel mit sich herum.Natürlich ließe sich das Schmuckstück auch so interpretieren, dass die Liebe zwischen Klum und ihrem Liebsten zerbrochen ist. In diesem Fall würde das Model den Anhänger vermutlich aber nicht so in Szene setzen.