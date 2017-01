Zoff wegen GNTM Prinz Frédéric von Anhalt legt sich mit Heidi Klum an

Süße Instagram-Fotos Heidi Klum feiert Weihnachten mit ihren Kids im Schnee

Der Mann, mit dem Heidi vor Kurzem in New York abgelichtet wurde, ist ein alter Freund des Models. Hess und Klum posierten (wie im obigen Bild) schon 2014 für zahlreiche gemeinsame Schnappschüsse, manchmal waren auch andere Promis wie Karlie Kloss (24) und Taylor Swift (27) dabei zugegen.Aber Moment, ist dieser Michael Hess überhaupt ein Promi? Ja, der Herr war praktisch von Geburt an ein Celebrity, ist er doch der Spross einer milliardenschweren Öl-Dynastie. Er gilt als Party-Tiger und Freund (nicht zu verwechseln mit fester Freund) von Heidi Klum. Das Model war auch bei der Star-gespickten Geburtstagsfeier zu Hess' 30er im August 2016 anwesend.Dass die beiden nicht mehr als freundschaftliche Gefühle verbindet, ist natürlich nicht auszuschließen. Ein feiner Zug wäre das allerdings nicht von Michael Hess. Immerhin soll er auch ein guter Kumpel von Vito Schnabel sein.