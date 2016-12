Debüt mit 71 Jahren Helen Mirren erobert Instagram

Tattoo am Schlüsselbein Helen Mirren outet sich als Prince-Fan

Lustiges Geständnis Helen Mirren: Sie will ein Schlagentattoo

"Der Teufel trägt Prada" Helen Mirren: Meryl Streep hat meine Frisur geklaut

Die amerikanische Schauspielerin, die im 2006 erschienenen Film "The Queen" als Queen Elizabeth II. brillierte, ließ für Graham Norton und die Zuseher der TV-Show die vergangenen zwölf Monate Revue passieren und meint in ihrer "königlichen" Ansprache: "In dieser Zeit der Feierlichkeiten und des Zusammenkommens, haben wir die Möglichkeit, das vergangene Jahr zu reflektieren. Und ich glaube, dass wir alle zustimmen können, dass 2016 ein großer Haufen Sch*** war."Demnächst ist Helen Mirren an der Seite von Will Smith Edward Norton und Michael Pena im Film "Collateral Beauty", der hierzulande am 20. Jänner in die Kinos kommt, zu sehen.