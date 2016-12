Luke als Mädel, Yoda als Gartenzwerg? Zehn Geheimnisse aus dem "Star Wars"-Universum

Carrie Fisher wurde 60 Jahre alt und verstarb am Dienstag im Kreis ihrer Familie. Dies gab ein Sprecher mehreren US-Medien bekannt.Die "Star Wars"-Legende überlebte die Folgen ihres Herzinfarktes vom Samstag nicht. Prinzessin Leia hatte auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Sie wurde wiederbelebt, zwischendurch hieß es noch, ihr Zustand habe sich stabilisiert.Laut US-Medienberichten hatte Fisher in London die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Sitcom-Fernsehserie "Catastrophe" beendet. Zudem veröffentlichte sie vor Kurzem ihre Autobiografie "The Princess Diarist", in der sie über das Geschehen hinter der Bühne bei den Dreharbeiten zu "Star Wars" erzählt.2015 war Fisher in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" nochmals in ihre berühmte Rolle alsgeschlüpft.Der Wunsch von Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill, dass die Macht stark in ihr sein möge, ging jedenfalls nicht in Erfüllung!