In ihrem Buch "The Living Clearly Method" schockt Hilaria Baldwin mit einem Geständnis aus ihrer Vergangenheit. Es gab eine Zeit, in der die 32-Jährige kein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper hatte.Während ihrer Studienzeit in New York litt die Ehefrau des Hollywood-Schauspielers Alex Baldwin an einer Essstörung. "Ein langer, schwelender Kampf gegen Anorexie und Bulimie fing an, an mir zu zerren", schreibt sie in dem Buch."Ohne es zu merken fing ich an [...], in eine andere und dunklere Dynamik abzudriften: Ich brachte meinen Körper an seine Grenzen. Mit 20 Jahren habe ich bei 1,60m mindestens 10Kg unter einem gesunden Gewicht gelegen", gesteht Baldwin.Die Yoga-Lehrerin erlitt durch ihre Essstörungen auch zahlreiche Schäden: "Meine Nägel waren brüchig, meine Haare fielen mir aus, meine Periode blieb aus und ich hatte keine Energie. Ich war am Ende und verzweifelt."Um ihre Krankheit zu besiegen, half ihr besonders Yoga. Doch als sie den Beruf als Lehrerin professionell ausübte, kamen ihr Druck und Stress in die Quere: "Obwohl ich so vielen anderen half, hörte ich immer noch nicht auf meinen Körper."Erst im Jahr 2009 schaffte es Hilaria, von der Krankheit loszukommen und wieder Freude an einem gesunden Lebensstil zu finden.