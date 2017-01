"Ich war immer zu 100 Prozent Alex" Das Netz feiert Honeys Dschungelcamp-Rauswurf

"Ich wollte vor dem Hotel ein Selfie mit Honey machen, rückte an ihn ran. Doch Honey drückte und klatschte mich mit der flachen Hand im Gesicht weg. Ich bin fast gestürzt und war völlig geschockt, zu welcher Brutalität er fähig ist. Ich war kurz davor, ihm auch eine zu klatschen, aber das ist nicht meine Art. Für den Vorfall habe ich Zeugen", schilderte der geschockter Schwanz das Erlebnis der "Bild"."Honey" hingegen sah die Sache nicht ganz so dramatisch: "Nico ist sehr emotional und er hat im Moment wohl zu wenig Aufmerksamkeit. Das vor dem Hotel war doch ein Gerangel unter Jungs. Ich habe ihm keine Gewalt angetan. Ich bin sicher, der wird sich wieder beruhigen".Doch der 39-jährige Schwanz scheint nun mit seinem ehemaligen Kumpel brechen u wollen:"Ich erkenne jetzt Honeys wahres Gesicht und seinen miesen Charakter. Ich bin mehr als enttäuscht von ihm. Die Leute haben recht, er ist ein Egoist, der andere Menschen nur benutzt. Ich habe Honey hier die Stange gehalten und ihn vor seinen Hatern verteidigt und er drückt mir dafür eine rein. Honey ist für mich Geschichte, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben".