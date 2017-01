Allen voran die "Shades of Blue"-Actress Jennifer Lopez. Sie stahl den anderen Promis mit ihrer eleganten schwarzen Robe und aufwendig verziertem Dekolleté die Show. Das Kleid betont die beneidenswerten Kurven der 47-Jährigen. Ein echter Hingucker!

Auch Serien-Star Sarah Jessica Parker setzte auf den Metallic Look und entschied sich für ein schulterfreies, bronzefarbenes Ensemble. Im ersten Moment wirkt das Outfit etwas schwerfällig, doch die Kombination funktioniert schlussendlich wunderbar.

Drei Preise für Ellen DeGeneres "People's Choice Awards": Die Gewinner im Bereich TV

Etwas gewöhnungsbedürftig aber sehr sexy war das Outfit von Schauspielerin Ruby Rose, das ein wenig an den Gefängnis-Overall aus der beliebten Netflix-Serie "Orange Is The New Black" erinnerte. Die Actress kam in einem knalligen und offenherzigen Hosenanzug von Designerin Veronica Beard zur Verleihung.