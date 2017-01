Böser Scherz nach Falschmeldung Tenacious D vermeldet Tod von Jack Black auf Twitter

Auf dem "Sundance Film Festival" spricht Black (47) im Interview mit Orville Redenbacher über die neue Präsidentschaft: "An Amerika zuerst zu denken ist ja okay im finanziellen Bereich, aber wir müssen diese Denkweise überarbeiten. Das ist kein Monopoly-Spiel, bei dem die reichen Billionäre gewinnen. Es geht darum, dass die Welt zusammenarbeitet und das sollte möglichst schnell passieren."Sein Co-Star Willie Garson kommentierte Blacks Aussage: "Dieses ganze Konzept des Gewinnens, was ist damit gemeint? Auf welche Kosten geht das? Gewinnen impliziert, das jemand verliert. Das ist Wahnsinn."Jack Black erwidert darauf: "Wer hat sonst noch so exzessiv übers Gewinnen gesprochen? Ach ja, Charlie Sheen. Als er auf Crack war." Seine Kollegen vom Set lachen.Der 47-Jährige gibt zu, dass das ein furchterregender Gedanke sei. Trotzdem verspottet er ihn weiter. Er scherzt: "Wo sind wir, wenn der Präsident und Charlie Sheen auf der gleichen Stelle sind?"Charlie Sheen jedenfalls gibt Testosteron-Creme die Schuld für seine öffentliche Ausbrüche. Im Februar letzten Jahres gab der hitzköpfige "Anger Management"-Darsteller bei "The Dr. Oz Show" preis: "Das war eine prägnante Zeit in meinem Leben. Ich fühlte mich von allem losgelöst. Ich fühlte mich übermenschlich. Da gab es eine Menge Höhen und Tiefen. Ich habe eine große Menge Testosteron-Creme in der Zeit benutzt. Ich glaube, ich bin damit zu weit gegangen."