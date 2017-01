Jamie Foxx: Von Unbekanntem in Restaurant attackiert

Sohn aus Auto gerettet Jamie Foxx: Treffen mit Vater von Unfallopfer

In einem Restaurant in Hollywood ging am Samstag (7.1.) laut "Promiflash" ein unbekannter Gast auf Jamie Foxx los - scheinbar, weil Foxx und seine Begleiter zu laut waren. Der Hollywoodstar machte allerdings kurzen Prozess und nahm den Unruhestifter in den Würgegriff, bis dieser sich wieder beruhigt hatte.Schon im Jänner letzten Jahres bewies Foxx, dass er ein echter Actionheld ist, als er einen LKW-Fahrer aus dessen brennendem Truck rettete Privat ist der Star da etwas zurückhaltender: Noch immer ist nicht wirklich klar, ob Katie Holmes und er sich endlich zu ihrer Beziehung bekennen wollen. In der Vergangenheit hieß es, Foxx würde lieber nach außen hin den Single-Schein bewahren. Nach wie vor hat sich noch kein Sprecher der beiden geäußert.