"Bin sehr glücklich mitzuteilen, dass Jason und ich Nachwuchs erwarten!! Alles Liebe Rosie", kommentierte die 29-Jährige ein Bild von sich, dass sie mit Babybauch auf einem traumhaften Sandstrand zeigt. Die Filmkarriere des Models dürfte damit erstmal auf Eis liegen. Zuletzt war der ehemalige Victoria's Secret Engel im Film "Mad Max: Fury Road" (als schwangere Schönheit) zu sehen.Jason Statham, der im Juli seinen 50. Geburtstag feiert, bleibt uns zumindest in den nächsten zwei Jahren als Actionstar erhalten. Ab April darf man ihn in "The Fate of the Furious" bewundern, und die Dreharbeiten für den Hai-Horrorstreifen "Meg" haben bereits begonnen.