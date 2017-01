Jennifer Aniston denkt über TV-Comeback nach

Mitglied im "Mile High Club" Jennifer Aniston hatte Sex im Cockpit

"Ich habe keine Zeit mehr für schreiende, wütende Regisseure oder schlechtes Verhalten", erklärte Jennifer Aniston im Interview mit dem US-Magazin "Variety". Sie würde aufgrund der Arbeitsbedingungen im Filmgeschäft schon länger mit einer Rückkehr ins Fernsehen liebäugeln. Aniston verriet, dass sie gerne wieder "Teil von wundervollen Geschichten und aufregenden Charakteren" sein wolle.Die heute 47-Jährige erlangte mit ihrer Rolle der "Rachel Green" in der US-Sitcom "Friends" weltweite Bekanntheit. Die Serie lief von 1994 bis 2004. Seither war die Schauspielerin vor allem in Komödien, u.a. in "Trennung mit Hindernissen" (2006) oder "Wir sind die Millers" (2013), zu sehen.Über ein Comeback von Jennifer Aniston auf dem TV-Bildschirm würden sich bestimmt zahlreiche Fans freuen.