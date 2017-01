Erfolg von Honest Company Jessica Alba: Nicht ihr Name sondern Qualität zählt

Definitely one of the more surreal moments of my life- This sweetie pie young officer drove by outside my friends house and stopped to tell me he had my face tattooed on his arm -of course I HAD to see it! So cool and such a trip. ? Ein von Jessica Alba (@jessicaalba) gepostetes Video am 15. Jan 2017 um 18:10 Uhr

Das passiert - auch einem Promi - nicht jeden Tag: Als ein Polizist am Haus einer Freundin von Schauspielerin Jessica Alba vorbeifuhr, nutzte er die Gelegenheit, um der 35-Jährigen zu zeigen, dass er ein Riesenfan ist. Der Cop trägt auf seinem linken Arm ein Tattoo mit dem Gesicht von Alba.Die Schauspielerin war begeistert und postete promt ein Video von dem Fan-Treffen auf Instagram. Sie schreibt: "Definitiv einer der irrealsten Momente meines Lebens. Dieser süße junge Polizist fuhr an dem Haus meiner Freundin vorbei und hielt an, um mir zu sagen, dass er mein Gesicht auf seinem Arm tätowiert hat. Natürlich musste ich mir das ansehen - Das ist so cool!"