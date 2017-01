VIP-Bilder des Tages 04.01.2017: Charles Manson, der Popstar unter den Massenmördern, wurde am Dienstag temporär aus dem Gefängnis entlassen und in ein Krankenhaus verlegt. Laut Medienberichten liegt der 82-Jährige im Sterben. (Foto: Reuters)

"Ich bin immer nur eine Figur in dem Traum von jemand anderem. Manchmal möchte ich gerne meine eigenen Figuren in meinen eigenen Träumen erschaffen", sagt Malkovich in dem berührenden Kurzfilm. Der Schauspieler wird bei Dreharbeiten und in Hotelzimmern gezeigt, wie er anarbeitet und auf Akzeptanz in der Fashionwelt hofft.Der kurze Clip ,eigentlich eine Werbung für den Webdesigner Squerspace, enthält auch ein Fünkchen Wahrheit. Denn vor seiner Karriere als Schauspieler war Malkovich als Kostümdesigner tätig. Seit ein paar Jahren produziert er auch für seine ModelineKleidung.