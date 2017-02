Johnny Depp gibt 28.000 Euro pro Monat für Wein aus

Skurrile Ausgaben Dafür werfen Stars ihre Millionen aus dem Fenster

Außerdem soll Johnny Depp im Jahr 2005 bei der Trauerfeier des US-Schriftstellers Hunter Thompson drei Millionen dafür ausgegeben haben, dass dessen Asche aus einer Kanone in die Luft geschossen wurde. 17 Millionen soll die Luxus-Yacht des 53-Jährigen kosten und weitere 190.000 Euro sollen in seine Privatjets fließen.Depp hatte das Unternehmen "The Management Group" (TMG) davor beschuldigt, ihn um eine zweistellige Millionensumme betrogen zu haben. Am Dienstag (31.1.) holte die Firma nun zum Gegenschlag aus und erklärte, dass der "Fluch der Karibik" -Star die gut gemeinten Hinweise seiner Manager bezüglich seiner Finanzen stets ignoriert habe.In einem Statement schlüsselt "TMG" auf: "Depp hat seine Manager oft zurechtgewiesen und verflucht, wenn sie mit Warnungen oder Ratschlägen gekommen sind. Er hat seinen extravaganten Lebensstil und seine Ausgaben ausgeweitet und gefordert, dass seine Manager einen Weg finden, um für all das zu zahlen. Depp - und Depp alleine - steht in voller Verantwortung für jede Art von finanziellen Problemen, die er heute hat."Damit noch nicht genug: Der Hollywood-Star soll "TMG" außerdem noch vier Millionen Euro schulden. Deshalb hat die Firma nun eine Zwangsversteigerung seines Wohnhauses gefordert, um die Schulden einzutreiben. Depps Klage, die er am 31. Januar eingereicht hatte, soll lediglich dem Zweck gedient haben, das Unvermeidbare hinauszuzögern.Das Unternehmen hatte die Finanzen des Amerikaners von 1999 bis 2016 geregelt.