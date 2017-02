People's Choice Awards Johnny Depp: Emotionale Dankesrede an seine Fans

Der "Fluch der Karibik" -Star soll Gerüchten zufolge durch extravagante Ausgaben vor dem finanziellen Ruin stehen: Insgesamt soll er in den letzten Jahren monatlich rund 1,8 Millionen Euro ausgegeben haben, 28.000 Euro allein für Wein. Auch Privatflugzeuge und andere Annehmlichkeiten sollen ihn in den Ruin getrieben haben.Sein ehemaliges Management-Unternehmen "The Management Group" (TMG) klagt nun um noch offen stehende Schulden und erklärte in einem Statement, dass der 53-Jährige sich selbst in diese finanzielle Misere geritten habe. Depp dagegen behauptet, das Unternehmen habe ihn um eine zweistellige Millionen-Summe betrogen.Finanziell scheint es jedenfalls doch zumindest so schlecht zu stehen, dass er sich seine alte Agentin nicht mehr leisten kann. Nach einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit trennen sich die Wege. Ein Sprecher der Agentur sagt: "Wir hatten tolle 30 Jahre mit Johnny Depp. Wir wünschen ihm alles Gute."