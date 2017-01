Justin Bieber: Ferrari für 435.000 US-Dollar versteigert

Justin Bieber in seinem Ferrari im Dezember 2015 (Foto: www.photopress.at)

Live on @velocity next week Justin Bieber will be auctioning off his Liberty Walk 458 at Barrett-Jackson Scottsdale. #Velocity #JustinBieber #customcars #WCC #WestCoastCustoms #WCCburbank Ein von West Coast Customs (@westcoastcustoms) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 14:50 Uhr

245.000 US-Dollar wäre der Wagen an sich wert, da es sich jedoch um eine Spezialanfertigung von West Coast Customs handelt, kam das Einzelstück um einen erheblich höheren Preis unter den Hammer: 434.500 US-Dollar legte der neue Besitzer schließlich für den blauen Flitzer hin. Versteigert wurde der Sportwagen von "West Coast Customs".Bei dem Ferrari handelt es sich um jenes Auto, das Justin Bieber nach einer Party in einem Nachtclub in Hollywood drei Wochen lang "verlegt" hatte.