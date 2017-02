Justin Bieber: Zurück auf Instagram

Zug ist abgefahren Justin Bieber hat Chancen bei Selena Gomez "verspielt"

Let me see your #unlimitedmoves Ein von Justin Bieber (@justinbieber) gepostetes Video am 3. Feb 2017 um 14:07 Uhr

Der 22-jährige Sänger entschied sich im August vergangenen Jahres dazu, seinen Instagram-Account zu löschen und nannte die beliebte Plattform den "Teufel". Doch 24 Wochen nach seinem letzten Post hat sich der Sänger nun mit einem Video, in dem er für die Telekommunikationsfirma "T-Mobile" wirbt, zurückgemeldet.Der Clip, das im Rahmen der Super Bowl präsentiert wurde, zeigt Bieber in einem schwarzen Anzug mit Fliege und Brille, während er die fröhliche "Unlimited Moves"-Kampagne des Unternehmens erklärt. Auf Instagram wurde der Beitrag bereits mehr als 6,4 Millionen Mal aufgerufen.Ob es sich bei dem Post um eine einmalige Aktion des Sängers handelt, oder ob Justin Bieber seine Fans nun wieder regelmäßig mit neuen Schnappschüssen via Instagram unterhalten wird, bleibt abzuwarten.