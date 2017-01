Sänger Justin Bieber knabbert nun an einem neuen Model namens Bronte Blampied in London. Eigentlich hat es geheißen, dass der Musiker derzeit mit Sofia Richie (Tochter von Lionel Richie) turtelt. (Foto: www.viennareport.at (461 www.viennareport.at))

Selena Gomez bei der Victoria's Secret Fashion Show in New York, 2015.

Am Freitag, den 20. Januar verließ Justin Bieber ein Restaurant in West-Hollywood. Zuvor wurde der Sänger von einem Paparazzo gefragt, ob er noch unbefangen einen Song des kanadischen Rappers The Weeknd hören kann.Der 22-Jährige antwortete allerdings überraschend verärgert: "Zur Hölle nein, ich kann keinen Weeknd-Song hören. Dieser Scheiß ist so schlecht."Scheinbar ist der "Love Yourself"-Sänger nicht gerade gut auf die Beziehung zwischen dem Rapper und seiner Ex-Freundin Selena Gomez zu sprechen.Jahrelang führten Bieber und Gomez eine On-Off-Beziehung, bis es 2014 endgültig zur Trennung kam. Doch so richtig abhaken können die beiden ihre einstige Romanze bis heute nicht.