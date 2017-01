Rapper "The Weeknd" Justin Bieber disst neuen Lover von Selena Gomez

Ein Insider berichtet: "Selena ist sich darüber bewusst, dass Justin nur haben will, was er nicht hat. Aber dass er, was sie und ihre Beziehung betrifft, seine Chance verpasst habe". Am letzten Samstag wurde der 22-jährige Sänger dabei gefilmt, wie er sagt, dass er die Songs von The Weeknd nicht hören kann.Auf die Frage, ob er die Musik des Chartstürmers mag, antwortete er: "Auf keinen Fall. Das ist totaler Mist". Selena (24) ist sich sicher, dass Justin das nur gesagt hat, weil er eifersüchtig über ihre Romanze ist. Ein Insider verriet: "Sie weiß, dass Justin The Weeknds Musik eigentlich mag".Es ist nicht das erste Mal, dass Justin Berichten zufolge das junge Paar verbal attackiert. Angeblich glaubt er, dass Selena ('Hands To Myself') The Weeknd, der mit richtigem Namen Abel Tesfaye heißt, nur ausnutzt, um Schlagzeilen zu bekommen. Angeblich denkt er, dass es sich um einen strategischen Plan handle, ihre Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Vielleicht ist Justin aber auch einfach nur ein wenig enttäuscht über Selenas neue Beziehung und bringt das so zum Ausdruck.