Der Sänger soll den Fan daraufhin attackiert und zu Boden gebracht haben. Dieser musste dann im Krankenhaus wegen einer Gehirnerschütterung behandelt werden. Insider verrieten "TMZ" jedoch, dass der Mann erst jetzt Anzeige erstattet, da seine Versuche, die Sache mit Bieber privat zu regeln, schief liefen. Die Polizei ermittelt nun.Im letzten Jahr hatte Bieber sich selbst ein Selfie-Verbot ausgesprochen. Auf Instagram schrieb er damals: "Wenn ihr mich draußen seht, dann wisst einfach, dass ich keine Fotos mehr mache. Ich bin durch mit Fotos. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem die Leute nicht mal mehr hallo sagen oder mich als Menschen anerkennen. ich fühle mich wie ein Tier im Zoo und ich will in der Lage sein, meine geistige Gesundheit zu bewahren".