Kader Loth hätte nichts dagegen, nach Hollywood zu gehen. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, die neben ihren It-Girl-Tätigkeiten als Sekretärin jobbt, plant derzeit ihre Karriere nach dem Camp in Australien. Und obwohl es nicht für die Krone reichte, will Loth nun hoch hinaus.

"Also wenn, dann schon eine Rolle in Hollywood. Aber darunter bin ich nicht zu haben", sagte sie gegenüber "Promiflash". Die 44-Jährige scheint also ziemlich überzeugt von ihren Schauspiel-Qualitäten und könnte damit die erste sein, die aus ihrem Aufenthalt im Dschungel eine internationale Karriere macht.Ihren ehemaligen Mitcampern gönnt sie den Erfolg nach den zwei Wochen zwischen Dreck und Krabbeltieren aber auch: "Ich wünsche allen Teilnehmern ganz viel Glück, aber für mich kommt nur Hollywood infrage - etwas darunter ist nichts für mich".Und obwohl Loths Karrierepläne so manchem etwas übereifrig erscheinen mögen, beweist die Reality-Queen mit der spitzen Zunge, dass sie ihr Dschungel-Einsatz doch nicht ganz realitätsfremd werden ließ. Über die Zeit nach der Fernsehshow sagte sie: "Viele denken ja immer, wenn man aus dem Dschungel kommt, bekommt man direkt eine eigene TV-Show. Die sollen erst mal was auf die Beine stellen. Wer was Seriöses, etwas wirklich Ernsthaftes hat, der darf darüber sowieso erst einmal nicht sprechen. Da muss man ja an Wunder glauben, sollte so etwas passieren".