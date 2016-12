Unterm Weihnachtsbaum Kim Kardashian: Süßer Schnappschuss mit Kanye und den Kids

"Kanye ist zuletzt 5 bis 6-mal die Woche im Fitnessstudio. Dies ist ein wichtiger Teil seiner mentalen Genesung geworden, aus mehreren Gründen." Beim Workout soll der Sänger, der vor wenigen Wochen einen Zusammenbruch erlitt, einen klaren Kopf bekommen und der Sport soll ihm helfen, besser einzuschlafen.Der Celebrity-Trainer Don Brooks, der auch schon Kourtney und Khloé Kardashian trainierte, soll sich dem angenommen haben. Angeblich soll West in seinem Zuhause und an mehreren Plätzen in der Umgebung trainieren.Nachdem Kanye West ein Weihnachtsbild von sich, seiner Frau und den Kindern postete, schien die Welt wieder in Ordnung. Angeblich soll er "sehr präsent" für Kim und die Kinder sein.Seit längerem kursieren Gerüchte um eine Scheidung oder eine mögliche Paartherapie der beiden, doch das Bild stellte klar: Die Kardashian Wests sind glücklich.Nach dem Raumüberfall auf den Reality-TV-Star und dem Nervenzusammenbruch des Rappers endlich mal wieder gute Neuigkeiten. Vielleicht geht es im neuen Jahr für die beiden wieder bergauf, wünschen kann man es ihnen nur.