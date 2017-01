Während seines Klinikaufenthalts Kim Kardashian soll Kanye betrogen haben

Ein Insider verriet über den Zustand des Musikers: "Kanye hat geschworen, dass er mit intensiver Therapie weitermacht. Er will wirklich gesund werden und er wird alles dafür tun." Seine Frau Kim Kardashian , mit der er die Kinder North und Saint großzieht, sieht Berichten zufolge auch schon Ergebnisse.Die Quelle erzählte weiter: "Sie realisierte nicht, wie viel von Kanyes Verhalten krankheitsbedingt war. Wenn er das macht, was die Therapeuten ihm sagen, ist sie so viel glücklicher. So konnten sie sich einander wieder annähern."Derweil cancelte der "Famous"-Interpret vorerst alle anstehenden Daten seiner "Saint Pablo Tour" und konzentriert sich voll und ganz auf seine Genesung. Helfen soll dabei auch ein intensives Sportprogramm.Ein Bekannter verriet kürzlich der Klatschseite "TMZ": "Kanye ist zuletzt fünf- bis sechsmal die Woche im Fitnessstudio. Dies ist ein wichtiger Teil seiner mentalen Genesung geworden, aus mehreren Gründen."Die Tour soll dann später nachgeholt werden. So heißt es weiter: "Er plant, seine 'Saint Pablo Tour' 2017 nach Großbritannien zu bringen."