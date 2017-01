2. Oktober 2016: Kim Kardashian postete ein Foto von sich auf Twitter. Nur mit einem Trenchcoat bekleidet schrieb sie "No make up today" dazu. (Foto: Twitter)

Keine Anklage Kim Kardashians Chaffeur ist wieder auf freiem Fuß

In Paris gestohlen Kim Kardashian will ihren Verlobungsring zurück

Einer ist 72 Jahre alt Nach Überfall auf Kim K.: Mind. 16 Personen inhaftiert

Trailer von neuer KUWTK-Staffel So fertig war Kim Kardashian nach dem Paris-Überfall

Kim Kardashian ohne Höschen in Paris Kim Kardashian vergisst in Paris erneut ihre Unterwäsche! (Foto: Photo Press Service)

Der Kreis der Verdächtigen wird demnach immer enger. Von den anfangs 17 festgenommenen Verdächtigen befinden sich nun nur mehr neun Männer und eine Frau in Gewahrsam.Unter den Verdächtigen soll sich auch der Bruder eines Fahrers, der bei einem VIP-Transportunternehmen angestellt ist, befinden. Die Kardashians wurden während ihres Aufenthalts in Paris von dem Unternehmen herumkutschiert. Der Chauffeur selber war auch festgenommen worden, befindet sich allerdings wieder auf freiem Fuß.Anfang Oktober war Kim Kardashian in einem Luxushotel in der Pariser Innenstadt von bislang unbekannten Männern überfallen worden und dabei um Schmuck im Wert von rund 9 Millionen Euro erleichtert worden.