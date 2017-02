Karel Gott: "Es bestand Lebensgefahr!"

Akuter Darmverschluss Schlagerstar Karel Gott liegt im Spital

Der "Biene Maja"-Interpret gesteht: "Es war auf die letzte Minute, dass ich gerettet wurde. Es bestand Lebensgefahr!"Zum Glück geht es dem 77-Jährigen jetzt wieder besser. Die Operation sei sehr gut verlaufen. Nach seinem fünftägigem Klinikaufenthalt durfte der Sänger wieder nach Hause, wo er im Kreise seiner Familie allmählich wieder zu Kräften kommt. "Ich erhole mich zu Hause und ruhe mich aus. Meine Familie hilft mir sehr. Es geht mir wieder gut - Gott sei Dank!", freut sich der Musiker im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.Hoffentlich bleibt dies auch so, immerhin hatte der Künstler in letzter Zeit mit einer ganzen Reihe an gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst im Sommer hatte der Schlagerstar nach eigenen Angaben seinen Lymphdrüsenkrebs besiegt. Im November musste der tschechische Komponist dann allerdings wegen starker Rückenschmerzen operiert werden. Jetzt bleibt zu hoffen, dass Karel Gott schnell wieder auf die Füße kommt.