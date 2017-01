Kate Beckinsale Kate Beckinsale bei der UK-Premiere von "Love and Friendship" in London, 2016. (Foto: www.PHOTOPRESS.at)

Kate Beckinsale war noch nie betrunken. Die 43-jährige Schauspielerin verriet in einem Interview mit dem "Shape"-Magazin, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie ein komplettes Glas Alkohol getrunken habe, da sie sehr empfindlich auf betörende Getränke reagiere.

"Ich trinke nicht. Ich fühle die Effekte von Alkohol sehr schnell, deshalb hatte ich noch nie ein ganzes Glas von irgendetwas Alkoholischem", erzählte Beckinsale. Doch obwohl sie zwar morgens keinen Kater hat, fällt es der Schauspielein trotzdem nicht leicht, zeitig aus den Federn zu kommen.Stattdessen ist Beckinsale eine Nachteule, wie sie im Buche steht. "Ich bin keine Frühaufsteherin", verriet sie im Gespräch weiter, "Es wäre so viel einfacher für mich, wenn die Welt um 4 Uhr morgens ins Bett gehen würde und erst am Nachmittag aufsteht. So ist es leider nicht, deshalb torkele ich morgens etwas herum".