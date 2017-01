Katherine Heigl: Das Baby ist da!

Schwangerschaftsgelüste Katherine Heigl verschlingt zehn Donuts

Happy New Years Eve from the Kelley girls! Here's to a spectacular, joyful abundant 2017 for all! ??? Ein von Katherine Heigl (@katherineheigl) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 18:33 Uhr

Thanks @joshbkelley for the most relaxing, renewing and chill birthday weekend! You're the BEST! #santabarbara #sistersgotourkids #birthdayweekendbliss Ein von Katherine Heigl (@katherineheigl) gepostetes Foto am 26. Nov 2016 um 11:42 Uhr

Zwar hat das Paar bereits die vierjährige Tochter Adalaide und die achtjährige Naleigh, allerdings ist es das erste Mal, dass Katherine Heigl ein eigenes Kind auf die Welt bringt, da die beiden Mädchen adoptiert wurden.Der "Grey's Anatomy" -Star, der in Utah mit seiner Familie lebt, verkündete die Schwangerschaft im Juni und sagte damals: "Der Kelley-Klan freut sich tierisch darüber verkünden zu dürfen, dass wir eine dritte Ergänzung zu unserer Familie erwarten. Naleigh und Adalaide könnten nicht aufgeregter sein und freuen sich sehr darauf, ihr neues Geschwisterkind zu begrüßen. Josh und ich sind total erfüllt von Freude und Dankbarkeit. Das ist eine unglaublich aufregende Zeit für uns, die gefüllt ist von Hoffnung, Erwartung und Hormonen. Nun gut, eigentlich bin nur ich gefüllt mit Hormonen, aber jeder in der Familie darf sie ertragen. Wir könnten nicht aufgeregter sein, diese Neuigkeit mit unseren Fans zu teilen und freuen uns sehr darauf, die kommende Reise auch mit euch zu teilen."Katherine Heigl und Josh Kelley sind seit 2007 verheiratet. Im September 2009 adoptierten die beiden ihre Tochter Naleigh aus Korea, 2012 nahmen sie auch die kleine Adalaide in ihre Familie auf.