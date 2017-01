Der Clip zeigt einen Ausschnitt aus einem Interview Heigls mit "People Entertainment", der auch einen Lokalaugenschein im Haus der Aktrice beinhaltet. Im Video sind nicht nur Sohnemann Joshua Bishop Kelley, sondern auch Adalaide (4) und Naleigh (8), die adoptierten Töchter des Paares, zu sehen.



Katherine Heigl erzählt, wie sie die beiden auf den Familienzuwachs vorbereitete: "Die Mädchen waren die ersten [denen ich es erzählt habe]. Sie waren anfangs sehr verwirrt. Für sie war es in etwa so: 'Wie meinst du das? Ich sehe kein Baby, es gibt keinen Hinweis auf ein Baby. Wie meinst du das, da wächst ein Baby heran?' Dann gewöhnten sie sich an die Idee."



Bald steht ein weiterer Geburtstag im Hause Heigl/Kelley an. Josh Kelley wird am 30. Jänner 37 Jahre alt.

