Katy Perry designt jetzt auch Schuhe

Laut "Footwear News" hat die Musikerin schon seit mehreren Jahren an der Linie gearbeitet. Die quirlige Sängerin verriet über die Linie: "Das ist ein Teil von mir, den ich ganz vorsichtig kreiert und entwickelt habe und ich musste meine Optionen abwiegen. Ich habe mich also für die letzten drei Jahre über das Geschäft informiert und darüber nachgedacht, wer ein toller Partner wäre."Ihr Design, bei dem ein Hase auf den Zehen zu sehen ist, beschrieb die brünette Schönheit so: "Es ist lebendig, ausdrucksstark und definierend." Außerdem erklärte Rihanna: "Nicht jeder ist reich und nicht jeder ist exzessiv. Und jeder hat wichtigere Dinge, auf die er Geld verwendet - ob es die Kinder sind oder die Familie oder die Gesundheit. Am Ende des Tages sollte es nicht so teuer sein, die eigene Persönlichkeit darzustellen. Wir haben durch Herstellung und Wissenschaft gelernt, dass man Dinge mit besserer Qualität machen kann, die nicht so viel Zeit benötigen. All diese Informationen anzuwenden, lässt einen ein Produkt schneller und mit mehr Optionen machen."Katy hat sich den Stylisten Johnny Wujek zu Hilfe genommen, der der Kreativchef ihrer Kollektion ist. Der Künstler erklärte: "Katy und ich haben schon immer darüber geredet, eine Klamottenlinie und Schuhe zu machen, also war das der perfekte Übergang. 'Global Brands' hat ein Design-Team, das das Wissen für kommende Trends hat."Die Schuhe, die ab dem 16. Februar bei Amazon & Co erhältlich sein werden, sollen zwischen 55 und 269 Euro kosten.