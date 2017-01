Ab Februar im Kino Keanu Reeves im neuen "John Wick: Kapitel 2"-Trailer

"Die Mutter meines Freundes hat sich immer gesund ernährt", schreibt Reeves etwa. "Sie hat nie Alkohol konsumiert oder 'schlechtes Essen' zu sich genommen, sie hat jeden Tag trainiert, sie ist eine sehr agile und aktive Frau. Sie hat immer alle Ergänzungsstoffe zu sich genommen, die ihr der Arzt vorgeschlagen hat, ging nie ohne Sonnencreme in die Sonne, und wenn sie es tat, dann nur für kurze Zeit. Man kann also sagen, sie hat ihre Gesundheit in höchstem Maße geschützt. Sie ist nun 76 und hat Hautkrebs, Knochenkrebs und extreme Osteoporose.""Der Vater meines Freundes isst Speck mit Speck, Butter mit Butter und Fett mit Fett, trainierte niemals - und ich meine niemals und ließ sich jeden Sommer von der Sonne rösten. Im Grunde entschied er sich dazu, sein Leben auszukosten und nicht danach, was andere vorschlagen. Er ist jetzt 81 und die Ärzte sagen, er habe die Gesundheit einer jungen Person. Menschen können sich nicht vor ihrem Schicksal und ihrem Gift verstecken. Um es mit den Worten der Mutter meines Freundes zu sagen, die immer noch am Leben ist: 'Wenn ich gewusst hätte, dass mein Leben so enden würde, hätte ich ausgiebiger und glücklicher alles vollends ausgekostet.'""Niemand von uns wird diese Welt lebend verlassen, also bitte hört auf, euch selbst mit zu vielen Gedanken zu belasten. Esst leckeres Essen. Lauft in der Sonne. Springt in das Meer. Sagt die Wahrheit, die ihr wie einen versteckten Schatz in eurem Herzen tragt. Seid dumm. Seid freundlich. Seid seltsam. Es gibt keine Zeit für irgendwas anderes."Des weiteren geht es in der Fünf-Punkte-Botschaft etwa noch um Respekt und Freude am Alltag. Dass die Lebensratgeber-Message tatsächlich von Keanu Reeves stammt, ist allerdings anzuzweifeln. Der Star soll sich eigenen Angaben zufolge von den sozialen Medien fernhalten. Der Text stammt vermutlich von einem inoffiziellen Fan-Blog. Reeves selbst hat die Echtheit des Leitfadens bisher weder bestätigt noch dementiert.