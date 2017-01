Kendall Jenner sorgt mit ihrem gewagten Outfit am Rande der Pariser Fashion Week für Aufsehen. (Foto: viennareport.at)

Auf dem Weg zu einem Model-Job zeigt sich die Halbschwester von Kim Kardashian (35) in einem ganz besonders freizügigen Look. Während sie ihre Arme in eine Pelz-Jacke hüllt, darf es untenrum scheinbar etwas luftiger sein.Unter der Felljacke trägt die 21-Jährige nämlich nur einen schwarzen, transparenten Body. Ihre Nippel deckt Jenner mit zwei schwarzen Sternen ab.Am Abend durfte es nochmals dasselbe Outfit sein, nur dieses Mal mit schwarzem Pelz und weit geöffneter Jacke. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Schönheit bei den eisigen Temperaturen nicht verkühlt hat.