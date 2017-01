Kim Kardashians Schwester Khloé hat in einem Interview verraten, dass sich die Reality-Queen im neuen Jahr auf ihre Familie und eigenes Glück konzentrieren will und daher weniger auf ihren Social-Media-Kanälen unterwegs sein möchte. Bleibt spannend, ob Kim diesen Vorsatz auch einhält. (Foto: Photo Press Service)

Nach dem Raubüberfall während der Pariser Fashion Week im letzten Jahr hat sich Kim Kardashian komplett aus dem Rampenlicht und den sozialen Netzwerken zurückgezogen. Seit Anfang des Jahres ist die Reality-Queen aber wieder zurück und postete mehrere Familienbilder auf ihrer Instagram-Seite.Auch auf Snapchat lässt die 36-Jährige ihre Fans wieder an ihrem Alltag teilhaben und offenbart nun sogar ein Beauty-Geheimnis. "Die meisten Leute denken, ich hätte einfach nur gute Gene. Also will ich euch meine guten Gene mal vorstellen. Ich reise sogar mit ihnen, nach Dubai: Dr. Orion", sagte der TV-Star in einem Video.Die Laserbrille hatte die zweifache Mutter schon am Weg zum Flughafen auf. Schließlich muss man als viel beschäftigte Frau jede Minute für eine Beauty-Behandlung nutzen.