my son ? Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 9:54 Uhr

She's back! It-Girl Kim Kardashian beendete am Mittwoch, den 04. Jänner ihre Social-Media-Abstinenz. Nach mehr als drei Monaten veröffentlichte die 36-Jährige völlig überraschend ein herziges Foto zusammen mit Ehemann Kanye West und ihren zwei Kindern North und Saint.Und wer nun denkt, dass Kim ihr Instagram-Comeback bereut, der irrt sich gewaltig. Denn vor wenigen Stunden schickte der "Keeping Up With The Kardashian"-Star ein weitere Foto hinterher. Diesmal ist die Zweifach-Mama mit ihrem Sohn Saint abgebildet. "Mein Sohn", kommentierte Kim das Bild.Auffällig ist, dass der Reality-Star auf ihren neuesten Schnappschüssen überraschend natürlich und gelassen wirkt. Keine Spur von Bling-Bling, zentnerweise Make-up oder gestellten Posen. Stattdessen zeigt sich Kim als glückliche Mutter und Familienmensch. Der Raubüberfall im Oktober scheint Kim zum Umdenken veranlasst haben.