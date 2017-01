Bei Raubüberfall in Paris Kim Kardashian: Anklage gegen angeblichen Drahtzieher

Mit Schönheits-Doc nach Dubai Kim Kardashian: Beauty-Behandlung im Privatjet

"Warum wollt ihr arm aussehen?" Kimye: Neues Instagram-Image sorgt für Shitstorm

Noch 6 Personen in Haft Überfall auf Kim Kardashian: Drei Männer angeklagt

Seit der Rückkehr auf ihre Instagram-Seite veröffentlichte die Reality-Queen lediglich hingebungsvolle Familienfotos. Ist das etwas alles nur eine geschickte Inszenierung?Wie "TMZ" nun nämlich berichtet, soll es um die Ehe von Kimye alles andere als gut stehen. Die zweifache Mutter soll während des Klinikaufenthalts ihres Mannes eine heiße Affäre mit Football-Star Marquette King gehabt haben. Das Techtelmechtel besteht angeblich schon seit mehreren Monaten.Der "Keeping Up With The Kardashians"-Star soll die Gerüchte jedoch vehement abgestritten haben, als Kanye Wind von der Sache bekam und sie zur Rede gestellt hat.Der Rapper dürfte seiner Frau allerdings nicht geglaubt haben, da er nur kurze Zeit später selbst bei dem Sportler wutentbrannt anrief. Kim erfuhr von der Aktion Berichten zufolge von ihrem angeblichen Lover.