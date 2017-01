Kim Kardashian twittert gegen Donald Trump

Kim Kardashian in Rom im Mai 2016. (Foto: viennareport)

Kim Kardashian in Rom im Mai 2016.

"Sie ist widerlich“ Donald Trump hetzt gegen Madonna

Miley Cyrus und Shia LaBeouf Jon Voight wirft prominenten Protestlern "Landesverrat" vor

Hilfe von Ex-Präsidententochter Chelsea Clinton nimmt Barron Trump in Schutz

"Women's March 2017" Stars protestieren für Frauenrecht und gegen Trump

Kim Kardashian zwitscherte kürzlich ein Foto einer Statistik, welche das Problem der Vereinigten Staaten von Amerika zusammenfassen soll: In den Daten ist zu lesen, wie viele Amerikaner pro Jahr getötet werden - und aus welchem Grund.Laut der von Kardashian geposteten Statistik würden jährlich neun Amerikaner aufgrund von islamischen Terrorakten ihr Leben verlieren. Die Zahl jener Todesfälle, die durch Anschläge von Einwanderern verursacht werden, sinkt auf zwei Tote pro Jahr. Vergleicht man diese Zahlen mit den anderen angeführten Todesursachen, wirken sie nahezu lächerlich gering - worauf die 36-Jährige wohl auch anspielen will.Als letzter Punkt in der Statistik angeführt sind etwa jene Todesfälle, die von der US-amerikanischer Bevölkerung durch Schusswaffen verursacht werden: So sollen 11.737 US-Amerikaner pro Jahr von ihren Landsleuten erschossen werden. Trump solle demnach besser über das Waffengesetz nachdenken, anstatt die Einreisebestimmungen willkürlich zu ändern.