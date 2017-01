Kim Kardashian und Kanye West: Glücklicher denn je

Kim Kardashian und Kanye West in New York City, Sept. 2016.

2016 war ein hartes Jahr für Kimye: Kim Kardashian wurde in Paris Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls , kurz darauf ist Kanye nach langem Schlafentzug aus Erschöpfung zusammengebrochen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Als wäre dem noch nicht genug, folgten daraufhin auch noch Gerüchte um eine Trennung des Promi-Pärchens. Und jetzt? Jetzt ist wieder alles gut.Ein Insider erzählt "E! News": "Kim geht es so viel besser. Sie und Kanye sind sehr glücklich. Die beiden Kinder sind Priorität Nummer eins für ihn und er will ihnen ein guter Vater sein."Kim und Kanye, die 2014 heirateten, haben zusammen Tochter North (3) und Sohn Saint (13 Monate). Kanye wolle sich nun wieder seiner Musik widmen: "Kanye hat ein paar überraschende Projekte vor sich: die Musik, die Tour und seine Modelinie. Er will, dass alle auf der Welt ihn sehen."