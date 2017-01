Einer ist 72 Jahre alt Nach Überfall auf Kim K.: Mind. 16 Personen inhaftiert

Einem Insider zufolge sollen zwei unbekannte Brüder in den Diamantenhandel verwickelt und den teuren Klunker weiterverkauft haben. Zudem berichtete der Insider "Us Weekly", dass die verdächtigten Brüder aus Antwerpen, Belgien stammen und den Markt dort in und auswendig kennen. Dort könne man Schmuck ohne Nachfragen verkaufen.Die Wohnung der Beiden sowie ein in Verbindung stehender Pariser Juwelier seien bereits von oben bis unten durchsucht worden, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Dennoch ist die Polizei zuversichtlich den Ring der Promi-Mutter wieder aufzutreiben.Währenddessen wird sich Kim ein weiteres Mal ihrem Schrecken stellen und im Beisein der amerikanischen und französischen Polizei Videoaufzeichnungen der sechzehn Verdächtigen anschauen.