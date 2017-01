Polizei sucht DNA-Spuren Diamantkreuz von Kardashian-Raub aufgetaucht

Juwelen-Raub in Paris Kim Kardashians gestohlener Schmuck war geliehen

Nach Raubüberfall in Paris Kim Kardashian macht sich schwere Vorwürfe

Einem Bericht von "Radar Online" zufolge konnte die Polizei die geraubten Klunker zum berüchtigen Diamanten-Schwarzmarkt im belgischen Antwerpen zurückverfolgen. Dort wird heiße Ware mit legal erworbenen Steinen vermischt und an den Mann gebracht."Es ist anzunehmen, dass der Schmuck, der Kim Kardashian gestohlen wurde, direkt in die Taschen von Terrorgruppen gewandert ist", zitiert "Radar Online" einen anonymen Offiziellen, der mit dem Aufstöbern der finanziellen Nachschubwege von Terroristen betraut sein soll. Ursprünglich hatte man angenommen, Kims Edelsteine seien längst neu geschliffen, das Gold eingeschmolzen und wieder verkauft worden.Was hat Kim Kardashian selbst dazu zu sagen? Ein offizielles Statement des Promis gibt es noch nicht. "Gossip Cop" berichtet, Kardashian sei bestürzt über den Verbleib und nunmehrigen Verwendungszweck ihres Schmucks, eine Quelle aus dem Umfeld des Reality-TV-Stars ließ jedoch Zweifel an der Meldung aufkommen.