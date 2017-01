Noch 6 Personen in Haft Überfall auf Kim Kardashian: Drei Männer angeklagt

Man kann es nie allen recht machen. Zu dieser Einsicht ist wohl auch Kim Kardashian gelangt. Nach dem Raubüberfall in Paris Anfang Oktober war der Reality-Star drei Monate lang nicht auf ihren Social Media Accounts aktiv. Am 3. Januar meldete sich Kim aber zurück – und zeigte sich sehr familiär. Auf dem ersten Bild war sie mit ihrem Mann Kanye West und ihren Kindern North und Saint zu sehen.Seitdem bleibt die 36-Jährige ihrer Strategie treu und bietet ihren Followern regelmässig einen Einblick in ihr Familienleben: Die zweifache Mutter mit ihren Kindern, beim Spielen mit ihren Kindern oder beim Abendessen mit Kanye.Bei den Bildern fällt allerdings auf, dass die Umgebung, in der die Fotos geschossen werden, eher banal ist. Keine aufregende Villa mit teuren Möbeln und Dekorationen. Und genau das ist der Grund dafür, dass Kim wegen ihren Posts gerade einen Shitstorm erleben muss."Warum versucht ihr, in euren Bildern so arm auszusehen? Das ist so ein Fake!", kommentierte ein Fan zu den Fotos. Ein anderer witzelt: "Ich habe eine Idee, lasst uns Bilder machen, die uns schön arm aussehen lassen – Kimund der verrückte Kanye."Auch der Foto-Filter passt nicht jedem. "Ich liebe die Bilder von ihr und den Kindern so sehr. Ich mag nur nicht deren Stil. Erinnert mich an einen unheimlichen Film", schreibt jemand auf Instagram. Doch Kimye können sich auch über positive Kommentare freuen: "Ich liebe es, eure natürliche Familien-Atmosphäre zu sehen", nimmt ein User die Familie in Schutz.