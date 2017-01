Ed (Jesse Plemons) und Peggy Blumquist (Kirsten Dunst) in "Fargo" (Foto: Art Streiber via EW)

In Kirsten Dunsts Liebesleben hat sich in den letzten acht Monaten einiges getan. Im April trennte sich die Schauspielerin nach vier Jahren Beziehung von ihrem Freund Garrett Hedlund ( "Pan" "Unbroken" ), nur einen Monat später wurde sie mit Jesse Plemons (32) im kalifornischen Studio City beim Knutschen gesichtet, und nun sind die beiden auch schon verlobt.Dem Paar ist freilich zu wünschen, dass es ihm besser ergeht als seinem "Fargo"-Pendant. Achtung, SPOILER: In der Serie fährt Dunst einen Mann an und löst damit eine weitreichende Kettenreaktion aus, die ihrem Gatten am Ende das Leben kostet.